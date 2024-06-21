Коронавирус. Как жить после КОВИДа? Верни здоровье. Доктор Шишонин.

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске доктор Шишонин расскажет о трёх простых рекомендациях, которые помогут восстановить и улучшить состояние здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции. Не важно, сколько прошло времени, это советы – сработают! Мы вспомним, о чем говорил доктор Шишонин в начале пандемии и составим меню для скорейшего выздоровления. Всем, кто готов активно бороться с болезнью, доктор рекомендует делать гимнастика для шеи.