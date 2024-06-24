Вестник Кавказа

Беларусь попала под российские санкции Евросоюза

Беларусь попала под российские санкции Евросоюза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЕС распространил на Беларусь часть введенных против РФ санкций. Это связано с высокой экономической интеграцией двух стран.

Руководство Евросоюза распространило на Минск часть введенных против России санкций. Это связано со стремлением преодолеть обход антироссийских рестрикций в виду тесной интеграции двух стран.

«Эти комплексные меры направлены на распространение некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода санкций»

– Совет Евросоюза

Какие конкретно ограничения были распространены на Беларусь пока не уточняется.

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