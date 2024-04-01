Ингушетия проводит выставку ковров к 100-летию республики

В Ингушетии заработала выставка уникальных ингушских войлочных ковров, сотканных лучшими мастерицами, бережно сохраняющими и передающими это искусство из поколения в поколение - она посвящена 100-летию республики.

В Ингушетии открылась выставка "Истинг. Войлочная летопись ингушей", в экспозиции которой - 100 войлочных ковров, каждый из которых — произведение искусства, отражающее традиции и историю ингушского народа, число ковров в экспозиции тоже неслучайно – ведь она приурочена к 100-летию Ингушетии, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Я был поражен мастерством художников мастерской "Истинг", которые воссоздали уникальные старинные орнаменты и авторские композиции. Здесь каждый ковер несет в себе глубокий символизм и отражает самобытность ингушской культуры. Экспонаты выставки были созданы мастерами войлочного ремесла, которые бережно сохраняют и передают из поколения в поколение традиционные технологии и художественные приемы"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава региона, который внимательно осмотрел все экспонаты выставки, назвал ее настоящим путешествием в прошлое, возможностью прикоснуться к корням ингушской культуры.

Также ингушский лидер поблагодарил директора компании Зейнеп Дзарахову и всех мастеров за труд и бережное отношение к наследию ингушского народа.