Азербайджан анонсировал новую делимитацию границы с Арменией

Глава МИД Азербайджана оценил процесс делимитации границ между Азербайджаном и Арменией как положительный и призвал ждать новых положительных шагов. Также он напомнил, что продолжается работа по подписанию мирного соглашения.

Министр иностранных дел Азербайджана анонсировал «положительные шаги» на границе Армении и Азербайджана.

«Продолжаются работы по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. В ближайшем будущем мы станем свидетелями очередных позитивных шагов»

– Джейхун Байрамов

Также министр отметил, что уже ведутся работы по подписанию мирного соглашения, и несколько дней назад Азербайджан передал Армении последний вариант проекта.

В то же время глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в Конституции Армении по сей день сохраняется пункт о территориальных претензиях к Баку, что является серьезным препятствием на пути к миру. В этой связи Байрамов указал на то, что Баку ждет от Еревана адекватных шагов в этом направлении.

Тем не менее, подводя итог выступания, министр иностранных дел Азербайджана поставил акцент на том, что в переговорах с Арменией есть значительный прогресс.