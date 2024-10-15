Вестник Кавказа

Парламент Армении завтра проголосует по делимитации границ с Азербайджаном

Варвара Клименко, Владимир Елизаров
Парламент Армении завтра проголосует по делимитации границ с Азербайджаном
© Фото: сайт парламента Армении
Комиссия по внешним связям армянского парламента проголосовала положительно за регламент деятельности комиссий по делимитации государственных рубежей с Баку. Заседание по вопросу ратификации документа состоится завтра.

Регламент деятельности комиссий по делимитации границ с Азербайджаном подписала Комиссия по внешним связям парламента РА. Она также направила его на ратификацию, которую рассмотрят на ближайшей сессии.

В пользу регламента проголосовало 5 депутатов от правящей партии, три депутата из оппозиции высказались против. Они считают, что документ может навредить территориальной целостности Армении в будущем, когда как партия власти не согласна с этим.

На будущем заседании в качестве главного докладчика выступит вице-премьер Мгер Григорян, а содокладчиком – руководитель комиссии Саркис Ханданян.

Почему Армения идет на делимитацию границ?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил лидерство делимитации границ среди направлений армяно-азербайджанского урегулирования тем, что в этой теме Армения оказывается более склонной к компромиссам.

"Это связано с тем, что сторонам лучше удается находить компромиссы и взаимоприемлемые решения именно в определении границ. И Азербайджан, и Армения заинтересованы в том, чтобы зафиксировать границу, проведя делимитацию с последующей демаркацией. Для Армении особенно это важно, поскольку сохраняется силовой дисбаланс между армиями", - указал он.

"В связи с этим Ереван рассматривает фиксацию границы как один из факторов стабилизации обстановки или как гарантию безопасности", - добавил Константин Тасиц, обратив внимание, что, независимо от настроения сторон, делимитация является долгим скрупулезными процессом.

"Границы Грузии с Азербайджаном и с Арменией до сих пор делимитированы лишь частично, хотя у республики с обоими соседями хорошие отношения. Это процесс, который может длиться в течение многих лет, поскольку точному определению рубежей подлежит каждый отдельный участок", - сообщил регионовед.

"Безусловно, если сторонам будет удаваться находить какие-то взаимовыгодные развязки и достигать необходимых для этого компромиссов, то есть процесс будет не стопориться, а продвигаться вперед, это будет позитивно влиять на общую нормализацию отношений Азербайджана и Армении", - заключил Константин Тасиц.

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