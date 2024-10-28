Мы не подталкиваем Армению и Азербайджан к поспешному заключению мира – Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров оценил тенденции к сотрудничеству, которые наметились между Ереваном и Баку по вопросу мирного соглашения. При этом министр подчеркнул, что договор не должен заключаться в спешке.

Сергей Лавров заявил, что Россия высоко оценивает стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного соглашения. При этом глава дипломатического ведомства РФ отметил, что Москва не торопит стороны к заключению поспешного соглашения.

"В данной связи, в отличие от западных псевдопосредников, мы не подталкиваем стороны к поспешному заключению мирного договора"

– Сергей Лавров



Лавров подчеркнул, что обеим странам было непросто найти точки соприкосновения с учетом ожесточенных военных действий на протяжении многих лет.

" С учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон понимаем, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации"

– глава МИД России

Министр также заявил о недопустимости исключения России из процесса нормализации ситуации в Южном Кавказе, которое пытаются осуществить США и западные страны. Подобные вмешательства, по словам Лаврова, могут иметь деструктивные последствия.