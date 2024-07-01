Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения обсудили вопросы делимитации границы

Азербайджан и Армения обсудили вопросы делимитации границы
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
На границе между Азербайджаном и Арменией сегодня прошла десятая, юбилейная встреча Госкомиссии по делимитации госграницы между двумя странами, их делегации возглавляли вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

На границе между Азербайджаном и Арменией сегодня состоялась десятая встреча Госкомиссии по делимитации госграницы и пограничной безопасности - делегации двух стран возглавляли вице-премьеры Азербайджана Шахин Мустафаев и Армении Мгер Григорян, сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.

"Стороны провели обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ, обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ, а также договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке"

- Sputnik Азербайджан

Также стороны обсудили вопросы транспортных коммуникаций между двумя странами и обменялись уведомлениями о ратификации регламентов деятельности Комиссий, отметив, что Положение о совместной деятельности Комиссий вступает в силу сегодня, 1 ноября 2024 года.

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