Вестник Кавказа

Алиев: обсуждение мира между Азербайджаном и Арменией продолжится после COP29

Алиев: обсуждение мира между Азербайджаном и Арменией продолжится после COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе беседы по телефону с канцлером Германии президент АР Ильхам Алиев передал, что текст мирного договора между Баку и Ереваном будет согласован совсем скоро. Обсуждение вопроса возобновится после COP29, стартующего 11 ноября.

Текст мирного договора между Баку и Ереваном почти согласован. Обсуждение договоренностей возобновится после окончания COP29, что пройдет в азербайджанской столице, передал президент республики Ильхам Алиев в ходе беседы по телефону с немецким канцлером Олафом Шольцем.

«Президент Азербайджана отметил, что значительная задержка Арменией своих предложений по тексту мирного договора негативно повлияла на процесс, но, несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договоренности по тексту документа, и после СОР переговоры продолжатся»

- пресс-служба президента Азербайджана

В течение диалога Олаф Шольц подчеркнул, что официальный Берлин поддерживает укрепление мира между Азербайджаном и Арменией. После он заявил, что стороны должны предпринять «смелые шаги», чтобы достигнуть этого.

Помимо этого, канцлер сообщил, что не будет иметь возможности посетить COP29 из-за политической обстановки в собственной стране, однако Германия сделает свой вклад в достижение новой финансовой цели.

Напомним, что COP29 пройдет в столице Азербайджана совсем скоро. Мероприятие начнется 11 ноября, а закончится 22 ноября. В эти дни его посетят свыше 50 лидеров государств и правительств, а также международных организаций. Оргкомитет COP29 ранее сообщил, что подготовка к климатической конференции полностью завершена, а все желающие принять в ней участие в качестве зрителей могут приобретать билеты в зеленую зону еще со вчерашнего дня.

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