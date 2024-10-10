Вестник Кавказа

Посол РФ: БРИКС поможет Баку и Еревану наладить отношения

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вступление Азербайджана и Армении в БРИКС сможет помочь им улучшить отношения. Об этом заявил российский посол.

Если Азербайджан и Армения вступят в БРИКС, то это поспособствует улучшению отношений межу странами, заявил российский посол в Ереване Сергей Копыркин в разговоре с журналистами.

«Подключение Армении и Азербайджана к деятельности БРИКС в будущем объективно расширит возможности межгосударственного диалога и положительно скажется на процессе нормализации отношений»

- Сергей Копыркин

Он отметил, что ради вступления в БРИКС нет необходимости менять законодательство или исполнять некие юридические обязательства, в отличие от других международных организаций.

Особое внимание в БРИКС сейчас уделяется присоединению к ней Баку и Анкары, что важно для региона Южного Кавказа, добавил посол в интервью РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Саммит БРИКС станет площадкой для диалога России и Армении - посол

Саммит БРИКС станет площадкой для диалога России и Армении - посол

Что такое БРИКС: кто и для чего основал, чем сейчас занимается?

Что такое БРИКС: кто и для чего основал, чем сейчас занимается?

Си Цзиньпин совершит визит в Россию

Си Цзиньпин совершит визит в Россию

Казахстан не будет вступать в БРИКС в обозримой перспективе

Казахстан не будет вступать в БРИКС в обозримой перспективе

Саммит БРИКС освободил Казань от авиарейсов из Турции

Саммит БРИКС освободил Казань от авиарейсов из Турции

Грузоперевозки в рамках БРИКС выросли на 7% - РЖД

Грузоперевозки в рамках БРИКС выросли на 7% - РЖД

Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС

Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС

Иран хочет присоединиться к новому банку БРИКС

Иран хочет присоединиться к новому банку БРИКС

БРИКС представит свою платежную систему в Казани

БРИКС представит свою платежную систему в Казани

Приезд генсека ООН на саммит БРИКС подтвердили в МИД России

Приезд генсека ООН на саммит БРИКС подтвердили в МИД России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы