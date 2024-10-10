Посол РФ: БРИКС поможет Баку и Еревану наладить отношения

Вступление Азербайджана и Армении в БРИКС сможет помочь им улучшить отношения. Об этом заявил российский посол.

Если Азербайджан и Армения вступят в БРИКС, то это поспособствует улучшению отношений межу странами, заявил российский посол в Ереване Сергей Копыркин в разговоре с журналистами.

«Подключение Армении и Азербайджана к деятельности БРИКС в будущем объективно расширит возможности межгосударственного диалога и положительно скажется на процессе нормализации отношений»

- Сергей Копыркин

Он отметил, что ради вступления в БРИКС нет необходимости менять законодательство или исполнять некие юридические обязательства, в отличие от других международных организаций.

Особое внимание в БРИКС сейчас уделяется присоединению к ней Баку и Анкары, что важно для региона Южного Кавказа, добавил посол в интервью РИА Новости.