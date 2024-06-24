Вестник Кавказа

В Абхазии восстановят канатную дорогу в Ткуарчале

Акармара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазский город Ткуарчал может обзавестись новой, а точнее возрожденной достопримечательностью. Его власти намерены в следующем году начать реконструкцию канатной дороги.

Амбициозный проект запланировали власти города Ткуарчал в Абхазии – они намерены отстроить заброшенную канатную дорогу. Детали рассказал глава администрации района Исидор Дочия.

Он напомнил, что в советское время канатка связывала верхнюю и нижнюю части, передает Sputnik.

Дочия уверен, что возрожденная канатка может стать визитной карточкой города.

Чиновник также озвучил примерную стоимость реализации проекта.

"Сперва мы думали, что справимся за 20 млн рублей, потом за 30 млн, но сейчас нам придется искать огромную сумму денег"

– Дочия

По его словам, речь идет о 100 млн рублей. Они будут выделены из районного бюджета.

Приступить к работам предполагается предварительно в следующем году.

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