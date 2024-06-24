Парашютисты приземлились на дерево на Кубани

Туристы на парашюте застряли на дереве в Краснодарском крае. Все произошло из-за того, что водитель аттракциона не справился с управлением.

Двое туристов на парашюте застряли на дереве во время катания на аттракционе, пишет телеграм-издание Mash.

Инцидент произошел на пляже Молодежном в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края.

Пострадавшими оказались мужчина с ребенком, которых занесло на ветки. Они отделались ссадинами и царапинами.

Свидетели данного происшествия заявили, что виновником ситуации стал водитель аттракциона, который не справился с управлением.