Парашютисты приземлились на дерево на Кубани

Туристы на парашюте застряли на дереве в Краснодарском крае. Все произошло из-за того, что водитель аттракциона не справился с управлением.
Двое туристов на парашюте застряли на дереве во время катания на аттракционе, пишет телеграм-издание Mash.
Инцидент произошел на пляже Молодежном в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края.
Пострадавшими оказались мужчина с ребенком, которых занесло на ветки. Они отделались ссадинами и царапинами.
Свидетели данного происшествия заявили, что виновником ситуации стал водитель аттракциона, который не справился с управлением.