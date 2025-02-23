Президент Грузии прибыл в Азербайджан

Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Баку с первым официальным визитом, сообщили грузинские СМИ.
Планируется, что Михаил Кавелашвили встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым и главой парламента Сахибой Гафаровой.
Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе передал журналистам, что в ходе встречи будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.
"Будет обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности, важные экономические проекты между странами, особенно я хотел бы выделить вопросы возобновляемой энергии и ряд мегапроектов, реализуемых между нашими странами"
- Зураб Патарадзе
Он подчеркнул, что Баку и Тбилиси – стратегические партнеры и друзья, поэтому то, что президент Грузии совершил свой первый международный визит именно в Азербайджан, особенно важно.
Напомним, что Михаил Кавелашвили пробудет в Азербайджане с 15 по 16 апреля.