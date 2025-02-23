Вестник Кавказа

Президент Грузии прибыл в Азербайджан

Президент Грузии прибыл в Азербайджан
© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили
В Азербайджан прибыл президент Грузии Кавелавшили. Это его первый визит в иностранное государство с момента инаугурации в конце 2024 года. Планируются встречи с президентом Ильхамом Алиевым и другими высокопоставленными лицами.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Баку с первым официальным визитом, сообщили грузинские СМИ.

Планируется, что Михаил Кавелашвили встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым и главой парламента Сахибой Гафаровой.

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе передал журналистам, что в ходе встречи будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

"Будет обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности, важные экономические проекты между странами, особенно я хотел бы выделить вопросы возобновляемой энергии и ряд мегапроектов, реализуемых между нашими странами"

- Зураб Патарадзе

Он подчеркнул, что Баку и Тбилиси – стратегические партнеры и друзья, поэтому то, что президент Грузии совершил свой первый международный визит именно в Азербайджан, особенно важно.

Напомним, что Михаил Кавелашвили пробудет в Азербайджане с 15 по 16 апреля.

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