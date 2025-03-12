Вестник Кавказа

Пассажиры в Екатеринбурге ждали самолета в Минводы 8 часов

Пассажиры в Екатеринбурге ждали самолета в Минводы 8 часов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых, который планировали жители Екатеринбурга в санаториях Кавказских Минеральных Вод, омрачился уже с поездки в аэропорт – вылета авиарейса авиакомпании "Россия" им пришлось ждать больше 8 часов.

Сегодня ранним утром в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" авиаторы больше чем на 8 часов задержали вылет регулярного авиарейса FV-6654 в Минеральные Воды, который должна была выполнять "дочка" "Аэрофлота" - российская авиакомпания "Россия".

По невыясненным пока причинам самолет компании вовремя в воздушную гавань не прибыл, ситуацию пришлось взять под контроль Уральской транспортной прокуратуре, передает РИА Новости.

"Время вылета по расписанию – 05:55 (03:55 мск). Планируемое время вылета – 14:00 (12:00 мск). Причина задержки рейса - позднее прибытие воздушного судна"

- Уральская транспортная прокуратура

Самолет уже прибыл в аэропорт, на рейс началась регистрация пассажиров, однако его вылет снова задерживается – по данным табло воздушной гавани, он поднимется в воздух только в 14:30 (12:30 мск).

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