Вестник Кавказа

В аэропорту Махачкалы задерживаются семь рейсов

В аэропорту Махачкалы задерживаются семь рейсов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушная гавань Махачкалы ограничила прием и отправление самолетов из-за сложных погодных условий.

Аэропорт Махачкалы перешел на измененный график из-за непогоды в регионе. В пресс-службе воздушной гавани сообщили о задержке ряда рейсов. 

Сообщается, что задерживаются пять рейсов на вылет в Дубай, Москву и Пермь. 

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, в аэропорту Махачкалы возможны задержки рейсов. Все службы аэропорта работают в штатном режиме"

– пресс-служба аэропорта

Также поступает информация о задержке двух самолетов из Перми и Сургута.

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