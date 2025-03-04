В аэропорту Махачкалы задерживаются семь рейсов

Воздушная гавань Махачкалы ограничила прием и отправление самолетов из-за сложных погодных условий.
Аэропорт Махачкалы перешел на измененный график из-за непогоды в регионе. В пресс-службе воздушной гавани сообщили о задержке ряда рейсов.
Сообщается, что задерживаются пять рейсов на вылет в Дубай, Москву и Пермь.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, в аэропорту Махачкалы возможны задержки рейсов. Все службы аэропорта работают в штатном режиме"
– пресс-служба аэропорта
Также поступает информация о задержке двух самолетов из Перми и Сургута.