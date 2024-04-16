Вестник Кавказа

Аэропорт Павлодара перестанет работать с апреля

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Павлодарский аэропорт в скором времени закрывают на ремонт, работы будут продолжаться на протяжении семи месяцев, рассказали власти этого казахстанского региона.

Менее чем через месяц аэропорт закроется на реконструкцию в Павлодаре, об этом стало известно на совещании.

Даты озвучил глава управления пассажирского транспорта и автодорог Канат Кашкиров. По его словам, ремонт начинается уже первого апреля. Планируется, что он будет окончен первого ноября.

Чиновника раскритиковал аким Павлодарской области Асаин Байханов. Он поинтересовался, почему управление до сих пор официально не объявило о закрытии.

"Продажу билетов остановили, а объявления не было. Меньше месяца осталось для планирования поездок"

– Байханов

Напомним, в рамках первого этапа реконструкции будет отремонтирована взлетная полоса. Ее расширят на 15 м, обновят светосигнальное оборудование, освещение в целом и другие элементы. В результате в воздушной гавани смогут садиться более крупные самолеты.

На следующем этапе планируется модернизировать сам аэропорт.

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