Вестник Кавказа

Смотровая площадка и благоустроенный пляж появятся под Павлодаром

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Под Павлодаром решили благоустроить пляжную территорию на озере Сабындыколь. Планируется оснастить пляж душами и раздевалками, поставить зонты и лежаки, открыть смотровую площадку.

В Павлодарской области на озере Сабындыколь в горном районе появится современный пляж, а также смотровая площадка.

"Еще один проект – строительство смотровой площадки при въезде к пляжной зоне озера Сабындыколь. Здесь появится современный пляж. Проектировщики намерены построить комфортную и красивую инфраструктуру, как в Павлодаре"

– власти региона

На пляже планируется установить лежаки и зонты, раздевалки и душевые. Также будут проложены пешеходные дорожки вдоль озера. Для туристов будет открыта смотровая площадка.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1765 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Паводки отступают – приближается гнус: борьбу с мошкарой начинают в Казахстане

Паводки отступают – приближается гнус: борьбу с мошкарой начинают в Казахстане

Павлодару дали две недели - идет большая вода

Павлодару дали две недели - идет большая вода

Паводки в Казахстане - последние новости из пострадавших регионов

Паводки в Казахстане - последние новости из пострадавших регионов

Древние тюркские памятники изучат российские археологи в Казахстане

Древние тюркские памятники изучат российские археологи в Казахстане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы