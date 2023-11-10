Смотровая площадка и благоустроенный пляж появятся под Павлодаром

Под Павлодаром решили благоустроить пляжную территорию на озере Сабындыколь. Планируется оснастить пляж душами и раздевалками, поставить зонты и лежаки, открыть смотровую площадку.
В Павлодарской области на озере Сабындыколь в горном районе появится современный пляж, а также смотровая площадка.
"Еще один проект – строительство смотровой площадки при въезде к пляжной зоне озера Сабындыколь. Здесь появится современный пляж. Проектировщики намерены построить комфортную и красивую инфраструктуру, как в Павлодаре"
– власти региона
На пляже планируется установить лежаки и зонты, раздевалки и душевые. Также будут проложены пешеходные дорожки вдоль озера. Для туристов будет открыта смотровая площадка.