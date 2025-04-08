Вестник Кавказа

Глава оппозиции выплатит $1,9 тыс Эрдогану

Глава оппозиции выплатит $1,9 тыс Эрдогану
© Фото: сайт Народно-республиканской партии Турции
Президент Турции Эрдоган получит $1,9 тыс от главы оппозиции Озеля в качестве моральной компенсации за слова, сказанные в 2022 году. Сейчас суд Анкары рассматривает еще один иск турецкого лидера против оппозиционера.

Суд Анкары обязал лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля выплатить 75 тыс турецких лир (около $1,9 тыс) в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили местные СМИ.

Озгюр Озель должен выплатить ущерб за слова, сказанные Эрдогану еще в 2022 году. Тогда он обвинил турецкого президента в подрыве независимости правосудия.

Адвокат Эрдогана напомнил, что это не первый иск против оппозиционера за подобные высказывания. Не так давно президент Турции подал против него еще один иск в суд Анкары за сравнением с "лидером хунты". Он требует от Озеля компенсацию в размере 500 тыс лир (примерно $13 тыс).

Турецкий президент также направил иск в Генпрокуратуру Анкары для возбуждения уголовного дела.

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