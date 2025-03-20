Вестник Кавказа

Переговоров России и Украины в Турции не будет

Переговоров России и Украины в Турции не будет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анкаре заявили, что переговоры Москвы и Киева по Черному морю не запланированы. Там добавили, что Турция находится в координации с обеими сторонами.

Анкара координирует с Россией и Украиной по вопросам безопасности на Черном море, сообщает пресс-служба администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом, говоря о возможной встрече украинской и российской делегаций по данному вопросу, в Анкаре заявили, что в настоящее время таких планов нет, пишет РИА Новости.

Ранее турецкие СМИ передавали, что 15-16 апреля представители России и Украины обсудят в Анкаре безопасность судоходства в Черном море.

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