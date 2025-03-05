Турция подарила Карабаху 7000 деревьев

В скором времени в Карабахе и Восточном Зангезуре в Азербайджане появятся рощи деревьев родом из Турции - из турецкого Орду в освобожденные от оккупации земли отправились три грузовика с 7,2 тысячами саженцев.

Из братской Турции в Азербайджан отправились три грузовика с 7,2 тыс саженцев деревьев, которые будут высажены в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах – ценный зеленый груз подготовило Управление лесного хозяйства турецкой провинции Орду.

Партия будущих деревьев была отправлена в соответствии с февральскими договоренностями, достигнутыми в ходе турецко-азербайджанских переговоров в Анкаре, в церемонии их отправки принял участие губернатор черноморской провинции Муаммер Эрол, передает АЗЕРТАДЖ.

Саженцы выращены на севере Турции, а значит полностью адаптированы к новым условиям, в которых они будут чувствовать себя вполне комфортно.

Всего в нынешнем 2025 году Азербайджан получит 100 тыс саженцев деревьев и 100 кг их семян – это будет достойным вкладом в восстановление зеленых массивов на освобожденных от оккупации землях, сообщили в министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.