Вестник Кавказа

Турция подарила Карабаху 7000 деревьев

Турция подарила Карабаху 7000 деревьев
© Фото: пресс-служба управления турецкой провинции Орду
В скором времени в Карабахе и Восточном Зангезуре в Азербайджане появятся рощи деревьев родом из Турции - из турецкого Орду в освобожденные от оккупации земли отправились три грузовика с 7,2 тысячами саженцев.

Из братской Турции в Азербайджан отправились три грузовика с 7,2 тыс саженцев деревьев, которые будут высажены в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах – ценный зеленый груз подготовило Управление лесного хозяйства турецкой провинции Орду.

Партия будущих деревьев была отправлена в соответствии с февральскими договоренностями, достигнутыми в ходе турецко-азербайджанских переговоров в Анкаре, в церемонии их отправки принял участие губернатор черноморской провинции Муаммер Эрол, передает АЗЕРТАДЖ.

Саженцы выращены на севере Турции, а значит полностью адаптированы к новым условиям, в которых они будут чувствовать себя вполне комфортно.

Всего в нынешнем 2025 году Азербайджан получит 100 тыс саженцев деревьев и 100 кг их семян – это будет достойным вкладом в восстановление зеленых массивов на освобожденных от оккупации землях, сообщили в министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
650 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Почти все лампы накаливания запретят в Азербайджане

Почти все лампы накаливания запретят в Азербайджане

Ущерб экологии Черного моря от крушения танкеров оценили в 85 млрд рублей

Ущерб экологии Черного моря от крушения танкеров оценили в 85 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии высадят десятки гектаров новых лесов

В Кабардино-Балкарии высадят десятки гектаров новых лесов

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Пальмы в Абхазии: когда начнут лечить от вредителей?

Пальмы в Абхазии: когда начнут лечить от вредителей?

Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев

Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев

На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута

На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута

Миллион деревьев и кустарников посадят в Кисловодске

Миллион деревьев и кустарников посадят в Кисловодске

Отстрел волков и шакалов стартовал в Абхазии

Отстрел волков и шакалов стартовал в Абхазии

Белый амур спасет от цветения городское озеро в Ессентуках

Белый амур спасет от цветения городское озеро в Ессентуках

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы