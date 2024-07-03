Новый посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку

В Баку прилетела новоназначенный посол Китая в Азербайджане. Ее встретили сотрудники МИД Азербайджана и дипломаты дипмиссии.

Самолет с новоназначенным китайским послом в Азербайджане Лу Мэй совершил посадку в аэропорту Гейдар Алиев в Баку, пишет пресс-служба посольства КНР.

Дипломат прибыла в столицу, чтобы приступить к исполнению обязанностей. В воздушной гавани ее встретили сотрудники МИД АР, а также работники китайского посольства.

Лу Мэй отметила, что для нее большая честь представлять Китай в Азербайджане в период, когда сотрудничество между двумя странами развивается по всем направлениям.

Она заявила о готовности следовать важным договоренностям, достигнутым главами государств, и тесно взаимодействовать с представителями всех слоев азербайджанского общества.

Стоит добавить, что ранее дипломатической миссией Китай в Азербайджане руководила Го Минь.