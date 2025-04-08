Вестник Кавказа

Трамп может усилить санкции против России – СМИ

Трамп может усилить санкции против России – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции в случае, если посчитает, что Россия не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Информацию об этом распространила газета The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа хочет усилить антироссийские санкции, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника Госдепартамента Дэниела Фрида.

Он передал, что сейчас Госдепартамент и Минфин США продумывают варианты ужесточения санкций против России. Они рассчитывают применить их в случае, если Дональд Трамп посчитает, что Москва якобы не готова урегулировать конфликт с Киевом.

Напомним, что 12 апреля Дональд Трамп решил продлить антироссийские санкции еще на один год. Они были введены еще при администрации экс-президента США Джо Байдена в 2021 года.

Американские санкции предполагают экономические ограничения, включая заморозку активов, а также меры против зарубежных компаний, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом России.

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