Трамп может усилить санкции против России – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа хочет усилить антироссийские санкции, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника Госдепартамента Дэниела Фрида.
Он передал, что сейчас Госдепартамент и Минфин США продумывают варианты ужесточения санкций против России. Они рассчитывают применить их в случае, если Дональд Трамп посчитает, что Москва якобы не готова урегулировать конфликт с Киевом.
Напомним, что 12 апреля Дональд Трамп решил продлить антироссийские санкции еще на один год. Они были введены еще при администрации экс-президента США Джо Байдена в 2021 года.
Американские санкции предполагают экономические ограничения, включая заморозку активов, а также меры против зарубежных компаний, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом России.