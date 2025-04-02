Российские водительские права стали выдавать в Абхазии

МВД Абхазии начало выдавать водителям в республике российские права. Чтобы их получить, необходимо явиться в РЭО с документами.

Выдача российских водительских прав стартовала в Абхазии, информирует МВД республики.

Водители, имеющие одновременно гражданство Абхазии и РФ, могут получить российские права. Для этого нужно явиться в РЭО со следующими документами:

абхазский паспорт,

российский паспорт (внутренний или заграничный),

действующие права республики Абхазия.

Для того, чтобы организовать процесс выдачи водительских удостоверений в Абхазию командировали сотрудников МВД РФ.

Выдача прав проводится с 09.00 до 18.00 со вторника по субботу.