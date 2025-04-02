Российские водительские права стали выдавать в Абхазии

МВД Абхазии начало выдавать водителям в республике российские права. Чтобы их получить, необходимо явиться в РЭО с документами.
Выдача российских водительских прав стартовала в Абхазии, информирует МВД республики.
Водители, имеющие одновременно гражданство Абхазии и РФ, могут получить российские права. Для этого нужно явиться в РЭО со следующими документами:
- абхазский паспорт,
- российский паспорт (внутренний или заграничный),
- действующие права республики Абхазия.
Для того, чтобы организовать процесс выдачи водительских удостоверений в Абхазию командировали сотрудников МВД РФ.
Выдача прав проводится с 09.00 до 18.00 со вторника по субботу.