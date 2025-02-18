Вестник Кавказа

"Хадж-2025" отменил рейсы из Ташкента в Джидду

"Хадж-2025" отменил рейсы из Ташкента в Джидду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попасть из Узбекистана в Саудовскую Аравию для совершения хаджа можно будет только чартерными рейсами. На период программы "Хадж-2025" отменяются регулярные авиаперевозки.

Перевозчик Uzbekistan Airways отменяет регулярные авиарейсы между Ташкентом и Джиддой в Саудовской Аравии в связи с началом программы "Хадж-2025".

Сообщается, что рейсы отменяются с 30 апреля, при этом с 14 апреля на рейсы прекращен прием пассажиров с визами категории умра. Кроме того, все, кто сейчас отправляется в Саудовскую Аравию должны будут вернуться в Узбекистан до 30 апреля.

В период хаджа в Джидду можно будет попасть только чартерными самолетами. Срок выполнения авиарейсов с паломниками хаджа: в Джидду с 29 апреля по 31 мая, из Джидды - с 10 июня по 10 июля.

Хадж в 2025 году приходится на 4-9 июня.

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