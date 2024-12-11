Вестник Кавказа

Главы черноморских медиа собрались в Баку

Главы черноморских медиа собрались в Баку
© Фото: Trend
Столица Азербайджана принимает 11-е заседание Черноморского форума органов, регулирующих сферу телерадиовещания – участники форума из 9 стран обсуждают защиту детей в области аудиовизуальных медиа.

В Баку сегодня стартовало 11-е заседание Форума органов, регулирующих сферу телерадиовещания (BRAF) в странах-членах Организации Черноморского экономического сотрудничества, организованное Аудиовизуальным советом Азербайджана.

Участникам форума, а это около 30 руководителей и полномочных представителей аудиовизуальных медиа из Сербии, Румынии, Греции, Албании, Болгарии, Турции, Молдовы, Грузии и Азербайджана, а также других ответственных лиц, предстоит решить непростую задачу – как защитить детей в потоке аудиовизуальной информации, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Участники форума обсудят главную тему заседания на общей сессии, которая будет посвящена последним новшествам в сфере контроля аудиовизуальных медиа в странах-участницах.

Затем в рамках форума пройдут тематические панельные сессии, одна из которых будет посвящена правовым нормам защиты детей и их реализации, а другая – роли в этом медиаграмотности и родительского контроля.

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