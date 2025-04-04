Вестник Кавказа

Глава ЕАБР рассказал об инвестициях в экономику Казахстана

Глава ЕАБР рассказал об инвестициях в экономику Казахстана
© Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, который представил главе государства планы банка на текущий 2025 год.

В текущем 2025 году Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен инвестировать в экономику Казахстана свыше $1 млрд, рассказал сегодня на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Аккорде председатель правления банка Николай Подгузов, говорится в сообщении Акорды в ее Telegram-канале.

"Стороны обсудили итоги сотрудничества и планы на перспективу. По результатам минувшего года объем инвестиций в экономику Казахстана составил $1,4 млрд, а доля казахстанских проектов в портфеле ЕАБР достигла 60%"

- Акорда

В нынешнем году банк рассматривает инвестиционные проекты на сумму свыше $4,5 млрд, планируя инвестировать более $1 млрд из них в модернизацию энергетических объектов Казахстана, его возобновляемые источники энергии, в развитие транспорта и логистики, а также реконструкцию дорог республиканского значения и другие инфраструктурные объекты, рассказал Подгузов.

Токаев положительно оценил вклад ЕАБР в экономику Казахстана и подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.

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