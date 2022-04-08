Байрамов обсудил с главой МИД Сирии расширение сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Байрамов провел телефонный разговор с сирийским коллегой аль-Шайбани. Стороны обсудили расширение сотрудничества и другие актуальные вопросы отношений двух стран.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов переговорил по телефонной связи с сирийским коллегой Асадом аль-Шайбани, сообщили в агентстве Sana.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества и важность координации действий по вопросам, которые интересуют как Азербайджан, так и Сирию.

"Министры отметили важность поддержки сирийского правительства в его усилиях по восстановлению страны и достижению стабильности в энергетическом секторе, а также расширения сотрудничества в политической и экономической областях"

- агентство Sana

Главы внешнеполитических ведомств также подчеркнули необходимость активизации каналов связи между ведомствами и поощрения визитов на разных уровнях.

Напомним, что в ходе Дипломатического форума в Анталье, который проходил с 11 по 13 апреля, президент Азербайджана встретился с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Тогда сирийский президент поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку, которую Азербайджан оказал его стране после крушения режима Башара Асада. По итогам встречи, Ахмед аш-Шараа получил официальное приглашение посетить Баку.