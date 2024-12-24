Вестник Кавказа

Оппозиция раскритиковала Гахария за участие в комиссии "Грузинской мечты"

Плакат к выборам в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-премьер Грузии и оппозиционер Георгий Гахария явился на допрос следственной комиссии "Грузинской мечты". За это его раскритиковали в оппозиционных кругах.

Бывший премьер-министр Грузии и ныне оппозиционер Георгий Гахария подвергся критике от своих коллег за участие в работе временной комиссии по расследованию преступлений режима Михаила Саакашвили, его партии "Единое национальное движение" и оппозиции в целом.

Партия Гахария "За Грузию" – единственная оппозиционная единица, которая не стала отказываться от мандатов после окончания парламентских выборов в октябре 2024 года, однако, как и остальные, не приняла легитимность нового законодательного органа и требует новых выборов.

После создания парламентской комиссии оппозиция договорилась не участвовать в ее работе, однако Гахария решил дать показания по поводу протестов в Тбилиси в 2019 году, когда полиция под его руководством жестоко разогнала участников митинга. Этот день получил неофициальное название "Ночь Гаврилова".

Несмотря на то, что Георгий Гахария подчеркнул, что его сотрудничество с комиссией "Грузинской мечты" не стоит воспринимать как легитимизацию парламента, часть оппозиции не прислушалась к нему.

В частности, лидер оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе высказался в социальных сетях.

"Когда вы участвуете в фарсе, вы становитесь частью фарса! Участие в парламенте и комиссии – это узаконивание "мечты", точка"

- Мамука Хазарадзе

Ранее его также вызвала комиссия на допрос, однако тот не явился. Теперь ему грозит штраф или до года заключения в тюрьме.

Напомним, что временная комиссия парламента Грузии была создана в феврале 2025 года. Изначально она планировала провести расследование периода нахождения у власти Саакашвили и "Единого национального движения" в 2003-2012 годах. После она расширила мандат и теперь будет изучать преступления оппозиции до сегодняшних дней.

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