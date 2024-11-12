Георгия Гахария допросят о событиях 2019 года

Бывшего премьер-министра и главу МВД Грузии Георгия Гахария вызвали на заседание временной комиссии, расследующей преступления оппозиции. Политика добросят о разгоне протеста в 2019 году, известного как "Ночь Гаврилова".

Временная следственная комиссии вызвала на допрос бывшего премьер-министра и главу МВД Грузии Георгия Гахария, рассказала глава комиссии Тея Цулукиани.

"Мы только начали работать над периодом 2012-2024 годов. Приглашен Георгий Гахария, и не только он, но и многие политики, которые вредили тогда и продолжают вредить стране извне сейчас"

- Тея Цулукиани

Политика будут допрашивать по поводу событий 20 июня 2019 года, когда он занимал пост министра внутренних дел. В тот день произошел жестокий разгон акции протеста у здания парламента в Тбилиси, в результате которого пострадали 240 человек, включая 30 журналистов и 80 полицейских, а два человека и вовсе потеряли глаза из-за ранений резиновыми пулями. Эти события также называют "Ночь Гаврилова", так как участники митинга протестовали против визита депутата КПРФ Сергея Гаврилова в Грузию.

Напомним, что сейчас Георгий Гахария – лидер одной из оппозиционной партии под названием "За Грузию". По итогам парламентских выборов 2024 года, его партия смогла преодолеть 5-процентный порог и войти в парламент, однако вместе с другими оппозиционными силами решила бойкотировать работу законодательного органа.