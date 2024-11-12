Вестник Кавказа

Георгия Гахария допросят о событиях 2019 года

Георгия Гахария допросят о событиях 2019 года
© Фото: соцсети Георгия Гахария
Бывшего премьер-министра и главу МВД Грузии Георгия Гахария вызвали на заседание временной комиссии, расследующей преступления оппозиции. Политика добросят о разгоне протеста в 2019 году, известного как "Ночь Гаврилова".

Временная следственная комиссии вызвала на допрос бывшего премьер-министра и главу МВД Грузии Георгия Гахария, рассказала глава комиссии Тея Цулукиани.

"Мы только начали работать над периодом 2012-2024 годов. Приглашен Георгий Гахария, и не только он, но и многие политики, которые вредили тогда и продолжают вредить стране извне сейчас"

- Тея Цулукиани

Политика будут допрашивать по поводу событий 20 июня 2019 года, когда он занимал пост министра внутренних дел. В тот день произошел жестокий разгон акции протеста у здания парламента в Тбилиси, в результате которого пострадали 240 человек, включая 30 журналистов и 80 полицейских, а два человека и вовсе потеряли глаза из-за ранений резиновыми пулями. Эти события также называют "Ночь Гаврилова", так как участники митинга протестовали против визита депутата КПРФ Сергея Гаврилова в Грузию.

Напомним, что сейчас Георгий Гахария – лидер одной из оппозиционной партии под названием "За Грузию". По итогам парламентских выборов 2024 года, его партия смогла преодолеть 5-процентный порог и войти в парламент, однако вместе с другими оппозиционными силами решила бойкотировать работу законодательного органа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Закидывание яйцами оппозиционеров оценили в &quot;Грузинской мечте&quot;

Закидывание яйцами оппозиционеров оценили в "Грузинской мечте"

Зурабишвили подверглась яичной атаке в Тбилиси

Зурабишвили подверглась яичной атаке в Тбилиси

Еще один инцидент с участием экс-премьера Грузии произошел в аэропорту Тбилиси

Еще один инцидент с участием экс-премьера Грузии произошел в аэропорту Тбилиси

Зурабишвили и Гахария посетят конференцию в Мюнхене

Зурабишвили и Гахария посетят конференцию в Мюнхене

США пригрозили Грузии изоляцией

США пригрозили Грузии изоляцией

Премьер Грузии прокомментировал конфликт между Гахарией и Самхарадзе

Премьер Грузии прокомментировал конфликт между Гахарией и Самхарадзе

В Батуми совершено нападение на экс-премьера Грузии Гахарию

В Батуми совершено нападение на экс-премьера Грузии Гахарию

Гахария не хочет оккупировать дворец президента Грузии

Гахария не хочет оккупировать дворец президента Грузии

Партия Гахария откололась от грузинской оппозиции

Партия Гахария откололась от грузинской оппозиции

«За Грузию» не поддержала оппозицию в аннулировании партийного списка

«За Грузию» не поддержала оппозицию в аннулировании партийного списка

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы