Террорист ранил охранника у посольства Израиля в Сербии

Охранник израильского серьезно пострадал от рук террориста. Известно, что злоумышленник выстрелил в него из арбалета. По факту проводится расследование.

Сотрудник службы охраны посольства Израиля в Белграде был ранен из арбалета неизвестным. Сообщается, что злоумышленник несколько раз обращался к потерпевшему с разными вопросам. И, подойдя в очередной раз, выстрелил в него из арбалета.

По словам главы МВД страны Ивица Дачича, нет сомнений в том, что террористическая атака против государства Сербия ".

В настоящее время устанавливается круг сообщников террориста. Известно, что уже арестовано нескольких человек.