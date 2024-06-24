Вестник Кавказа

Террорист ранил охранника у посольства Израиля в Сербии

Террорист ранил охранника у посольства Израиля в Сербии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Охранник израильского серьезно пострадал от рук террориста. Известно, что злоумышленник выстрелил в него из арбалета. По факту проводится расследование.

Сотрудник службы охраны посольства Израиля в Белграде был ранен из арбалета неизвестным. Сообщается, что злоумышленник несколько раз обращался к потерпевшему с разными вопросам. И, подойдя в очередной раз, выстрелил в него из арбалета.

По словам главы МВД страны Ивица Дачича, нет сомнений в том, что террористическая атака против государства Сербия ".

В настоящее время устанавливается круг сообщников террориста. Известно, что уже арестовано нескольких человек.

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