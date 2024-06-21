В Дагестане арестован сообщник террористов

Сообщник боевиков, которые совершили террористическую атаку в Дагестане, заключен под стражу. Суд Махачкалы вынес решение об аресте на два месяца.

Обвиняемый в причастности к террористическому нападению в Дербенте арестован судом на двухмесячный срок, об этом проинформировала глава пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева.

Решение о заключении обвиняемого под стражу вынесено в Советском районном суде Махачкалы.

"Районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно. Постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции"

– Зарема Мамаева

Теракты произошли в городах Дагестана в минувшее воскресенье. Атакованы были православные церкви, синагога, пост ДПС. Вследствие атаки погибли свыше 20 человек. В республике 24-26 июня были объявлены траурными днями. Часть террористов ликвидировали в ходе КТО, других ждет наказание. Расследование продолжается.