Вестник Кавказа

Нескольких раненых в Дагестане полицейских отвезли на лечение в Москву

Коридор с носилками в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецборт доставил из Дагестана в Москву нескольких полицейских, получивших ранения во время недавних терактов. Они произошли в республике в конце прошлой недели.

Трех сотрудников полиции, пострадавших во время терактов в Дагестане, отвезли на лечение в Москву. Об этом сказано в Telegram-канале омбудсмена республики.

"Проводил спецборт с тремя сотрудниками правоохранительных органов, которых навещал накануне. Двое из пострадавших после нападения террористов - прикомандированные сотрудники, один - дагестанец, чьи корни уходят в Сергокалинский район"

– Запир Алхасов

Он добавил, что спецборт уже совершил посадку в столице.

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