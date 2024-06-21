Нескольких раненых в Дагестане полицейских отвезли на лечение в Москву

Спецборт доставил из Дагестана в Москву нескольких полицейских, получивших ранения во время недавних терактов. Они произошли в республике в конце прошлой недели.

Трех сотрудников полиции, пострадавших во время терактов в Дагестане, отвезли на лечение в Москву. Об этом сказано в Telegram-канале омбудсмена республики.

"Проводил спецборт с тремя сотрудниками правоохранительных органов, которых навещал накануне. Двое из пострадавших после нападения террористов - прикомандированные сотрудники, один - дагестанец, чьи корни уходят в Сергокалинский район"

– Запир Алхасов

Он добавил, что спецборт уже совершил посадку в столице.