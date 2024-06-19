Сулейман Керимов поможет семьям погибших в терактах в Дагестане

Депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил о помощи российского бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова семьям погибших при атаке боевиков на Махачкалу и Дербент.
Он заявил, что Керимов выплатит по пять млн рублей родным погибших в терактах. Кроме того, помощь получит и пострадавшие в ходе нападения террористов.
Абакаров также напомнил, что сенатор покроет все расходы по восстановлению синагоги и церкви в Дербенте, который сильно пострадали в результате тех событий.
Ранее дагестанское руководство направило 50 млн рублей на выплаты семьям погибших и раненых при атаке террористов.
Теракты в Дагестане 2024
Напомним, 23 июня боевики совершили вооруженное нападение на Дербент и Дагестан. Атакам подверглись две церкви, две синагоги и полицейские посты.
Жертвами данных терактов стали 21 человек, среди них и священник Николай Котельников, который был настоятелем дербентского православного храма.