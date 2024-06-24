Автобус врезался в грузовик на Дону

Три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Ростовской области. По факту продолжается расследование.

Крупное ДТП произошло в Красносулинском районе Ростовской области, где на трассе М-4 "Дон" автобус не поделили полосу с большегрузом. В результате пострадали трое. Двоим пострадавшим была оказана медпомощь на месте, а третья пострадавшая доставлена в больницу с травмой ноги.

«Сегодня ночью на 980-м км [трассы] М-4 "Дон" грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Геленджика в Волгоград»

– Пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Поле прибытия на место сотрудников полиции и составления протоколов пассажиры продолжили путь на резервном транспорте.