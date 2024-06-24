В Казахстане в июле могут заработать обновленные ПДД

Казахстан намерен ощутимо изменить правила дорожного движения в пользу нового экологичного вида транспорта – электромобилей, введя понятия нового транспортного средства и особенности его эксплуатации.

МВД Казахстана намерено ввести изменения в Правила дорожного движения (ПДД) страны, касающиеся электромобилей и их владельцев, сообщает портал "Открытые НПА".

"Новым проектом вводится понятие "электромобиль" – механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей и (или) топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии"

- МВД Казахстана

Власти страны планируют освободить владельцев электромобилей от платы за стоянку на коммунальных парковках и паркингах, но в то же время ввести наказание за стоянку на местах, где заряжают электромобили, без их зарядки, передает Sputnik Казахстан.

В проекте документа есть еще спорные положения – так, власти намерены смягчить требования к кандидатам на получение прав категории D для управления общественным транспортом и ограничить скорость грузовиков в населенных пунктах до 50 км/ч.

Проект закона будет обсуждаться до 15 июля, - говорится в сообщении.