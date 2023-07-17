Комиссия отказала в помиловании Кариму Масимову

В Казахстане прошло заседание комиссии по помилованию при президенте страны, которая рассмотрела в том числе и прошение о помиловании бывшего председателя КНБ Карима Масимова – ему уменьшили срок заключения, но в помиловании отказали.

Комиссия по вопросам помилования при президенте Казахстана провела очередное заседание, одной из тем которого было рассмотрение прошения о помиловании бывшего председателя КНБ страны Карима Масимова, отбывающего 18-летний тюремный срок за госизмену и попытку захвата власти, написал в одной из соцсетей депутат Мажилиса (парламента) Марат Башимов.

"На последнем заседании комиссии были предварительно рассмотрены некоторые материалы о помиловании. Путем сокращения срока на два года рассмотрены некоторые положительные рекомендации. На вопросы журналистов о рассмотрении вопроса о помиловании Масимова: комиссией рекомендовано ему отказать"

- Марат Башимов

В работе комиссии приняли участие уполномоченный по правам человека, помощник президента по правовым вопросам, заместитель генерального прокурора страны, председатель Комитета уголовно-исполнительной системы, а также представители неправительственных организаций и ученые, добавил Башимов.