Вестник Кавказа

Комиссия отказала в помиловании Кариму Масимову

Комиссия отказала в помиловании Кариму Масимову
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане прошло заседание комиссии по помилованию при президенте страны, которая рассмотрела в том числе и прошение о помиловании бывшего председателя КНБ Карима Масимова – ему уменьшили срок заключения, но в помиловании отказали.

Комиссия по вопросам помилования при президенте Казахстана провела очередное заседание, одной из тем которого было рассмотрение прошения о помиловании бывшего председателя КНБ страны Карима Масимова, отбывающего 18-летний тюремный срок за госизмену и попытку захвата власти, написал в одной из соцсетей депутат Мажилиса (парламента) Марат Башимов.

"На последнем заседании комиссии были предварительно рассмотрены некоторые материалы о помиловании. Путем сокращения срока на два года рассмотрены некоторые положительные рекомендации. На вопросы журналистов о рассмотрении вопроса о помиловании Масимова: комиссией рекомендовано ему отказать"

- Марат Башимов

В работе комиссии приняли участие уполномоченный по правам человека, помощник президента по правовым вопросам, заместитель генерального прокурора страны, председатель Комитета уголовно-исполнительной системы, а также представители неправительственных организаций и ученые, добавил Башимов.

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