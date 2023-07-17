Карим Масимов признан спонсором терроризма

Опубликовано: 18:17, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов, отбывающий 18-летний тюремный срок за госизмену и попытку захвата власти, и два его заместителя стали фигурантами списка лиц, связанных с финансированием терроризма.

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов стал фигурантом перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, пишет казахстанский информационный портал "Информбюро".

Также фигурантами списка стали заместители Масимова Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, также отбывающие сроки заключения в 16 и 15 лет. Все они включены в список, ведет который Агентство по финансовому мониторингу, с 1 июля 2023 года.

"Основанием для их включения стал вступивший в законную силу приговор суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений"

- "Информбюро"

24 апреля текущего года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Апелляционный суд в июне не изменил срок заключения Масимову.