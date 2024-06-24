Вестник Кавказа

Ночные ярмарки порадуют жителей Махачкалы

Фрукты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале заработают ночные ярмарки. Они будут работать до конца лета. Это позволит жителям и гостям города приобрести свежие продукты от местных производителей.

Ночные сельскохозяйственные ярмарки пройдут до конца этого лета в Махачкале, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана.

Мэрия города позволила местным аграриям заниматься торговлей свежей продукцией с автотранспорта, а жителям и гостям – купить товары по низким ценам.

Торговые точки будут установлены на улицах Батырая, Дзержинского и Толстого. Ярмарки будут функционировать с 22:00 до 6:00.

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