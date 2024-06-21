Байрамов и Дарчиашвили обсудили развитие отношений Азербайджана и Грузии

Глава МИД Азербайджана в ходе поездки в Грузию провел встречу с местным коллегой. Стороны поговорили о текущем состоянии двусторонних отношении и перспективах их развития.

В четверг, 27 июня, в Тбилиси состоялась встреча глав МИД Грузии и Азербайджана. Центральной темой переговоров Ильи Дарчиашвили и Джейхуна Байрамова стало стратегическое партнерство двух стран и его развитие.

На брифинге после встречи глава азербайджанского ведомства рассказал, что особое внимание сегодня уделялось вопросам экономического сотрудничества. Он отметил, что в прошлом году страны нарастили товарооборот на 15%.

"Азербайджан входит в число крупнейших инвесторов в Грузию, с его стороны вложена крупнейшая инвестиция в истории Грузии – $3,4 млрд, крупнейшим инвестором является государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR"

– Джейхун Байрамов

Он добавил, что Баку и Тбилиси уже многие годы успешно взаимодействуют в энергетической сфере.

"Темой сегодняшних переговоров стал проект зеленого энергетического коридора с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, который является важным проектом XXI века. Производство альтернативной энергии и ее поставки в Европу также важны в условиях изменения климата, которое больше всего беспокоит мир и служит интересам многих стран"

– глава МИД АР

Он также указал на то, что Азербайджан и Грузия традиционно участвуют в очень важных стратегических направлениях.

"При обсуждении этих вопросов акцент был сделан на повышении потенциала Среднего коридора и при участии Азербайджана на увеличении возможности грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс через территорию Грузии"

– азербайджанский министр

О важности стратегического партнерства между странами заявил в ходе брифинга и глава МИД Грузии.

"Существующее стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном имеет самобытный характер и постепенно обретает новые позитивные измерения, что важно для благополучия наших стран и региона в целом"

– Илья Дарчиашвили.

Он высоко оценил взаимодействие двух стран в различных форматах, в том числе в рамках инициативы Евросоюза "Восточное партнерство".

"Ее целью является реализация совместных проектов с Европейским Союзом, в том числе в сферах энергетики и транспорта, а также в развитие сотрудничества между странами Восточного партнерства"

– грузинский министр

Кроме того, Дарчиашвили назвал Азербайджан хорошим другом и надежным стратегическим партнером, с которым Грузия успешно реализуют ряд важнейших проектов, которые повысили роль и функции Южного Кавказа.

"Я уверен, что в будущем привлекательность и функциональность нашего региона еще больше возрастут и будут способствовать росту связи между Западом и Востоком"

– глава МИД Грузии