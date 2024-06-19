Глава МИД Азербайджана отправился в Грузию

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Грузию. Он проведет переговоры с грузинским коллегой, а также другими высокопоставленными лицами.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов отправился с визитом в Грузию, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.

В Тбилиси он проведет переговоры со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Кроме того, у него запланированы встречи с другими высокопоставленными лицами.

Ранее СМИ писали о визите Байрамова в Грузию. Отмечалось, что министр встретится с премьером страны Ираклием Кобахидзе и главой парламента Шалвой Папуашвили.

Байрамов поговорит с грузинскими политиками о взаимодействии между странами. Помимо этого, они затронут вопросы, которые касаются региональной повестки.