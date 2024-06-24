Вокруг Краснодара будет ходить городская электричка

В скором времени в столице Кубани заработает малое кольцо "городской электрички", запуск которой уже прорабатывает ОАО "Российские железные дороги" – как и московская Большая кольцевая линия, она соединит самые удаленные поселки.

Уже к середине 2026 года в Краснодаре может появиться свое малое кольцо, по которому будет ходить "городская" электричка – маршрут будет создан по образцу московской Большой кольцевой линии, которая соединяет самые удаленные точки столицы, пишет "РБК Краснодар".

"Это существенно повысит мобильность жителей поселков Индустриального, Российского, жилого района Новознаменского и района "Красной площади""

- Дептранс Краснодара

ОАО "РЖД" уже начала проработку предпроектной документации и ТЭО проекта. Планируется, что электропоезда будут ходить по кольцу со станции Краснодар-1 через разъезд Витаминный и станцию Пашковская и снова прибывать на станцию Краснодар-1.

Перевозку пассажиров будут обеспечивать 8 пар поездов, у которых будет 6 остановочных пунктов.

В перспективе сеть городских электричек Краснодара будет к 2040 году расширена до 50 станций и протянется на 121 км: на ней будет 19 остановочных узлов – это микрорайон "Молодежный", "Красная площадь", "Стадион Краснодар", "Индустриальный", "Аэропорт "Пашковский", "Сити-Центр" и другие.