Российские туристы принесли Казахстану почти $3,7 млн

Туристы из России тратят в Казахстане больше остальных. В этом году почти 44% всех доходов от иностранного туризма Казахстану принесли россияне.

С начала года россияне потратили в Казахстане $3,69 млн, это больше, чем туристы из других стран.

Российские туристы обеспечили 43,8% от всех доходов Казахстана от иностранных визитеров.

"Самую большую долю в потраченной иностранными туристами сумме в текущем году заняли расходы приезжих из РФ: 43,8%. Россияне оставили в Казахстане 1,8 млрд тенге - на 8,6% больше, чем в 2023 году"

– аналитические данные

Транспортные расходы, походы в кафе и рестораны, шопинг, оплата отелей - это главные статьи расходов иностранцев в Казахстане. Аналитики отмечают, что больше половины иностранных граждан, приезжая в Казахстан, останавливается у родных и знакомых, поэтому траты на размещение у туристов ниже, чем траты на питание.

Всего с начала года интуристы принесли Казахстану $8,4 млн, это на 13,4% больше, чем в прошлом году. Больше всего республике принесли посетители из РФ, Узбекистана и Турции.

Опрос проводился Бюро национальной статистики Казахстана.