В Казахстане запущена виза для "цифровых кочевников"

Виза для "цифровых кочевников" запущена в Казахстане. В стране рассчитывают, что это привлечет экспатов с высокими доходами.

Казахстан намерен привлекать в страну иностранных специалистов, которые работают удаленно. С 1 ноября в стране начала действовать виза Neo Nomad, передает минтуризма республики.

Виза рассчитана на специалистов, которые часто перемещаются по миру и работают удаленно. Для получения документа иностранцу необходимо подтвердить постоянный доход от $3 тыс, предоставить медицинскую страховку, а также доказательство об отсутствии судимости.

Получив визу, иностранец сможет оставаться в Казахстане до года, при этом сохраняя трудовые отношения с иностранными компаниями.

В центральноазиатской республике предполагают, что эта мера привлечет в стране специалистов в сфере информационных технологий, дизайна, рекламы.