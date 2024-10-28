Вестник Кавказа

В Казахстане запущена виза для "цифровых кочевников"

В Казахстане запущена виза для "цифровых кочевников"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Виза для "цифровых кочевников" запущена в Казахстане. В стране рассчитывают, что это привлечет экспатов с высокими доходами.

Казахстан намерен привлекать в страну иностранных специалистов, которые работают удаленно. С 1 ноября в стране начала действовать виза Neo Nomad, передает минтуризма республики. 

Виза рассчитана на специалистов, которые часто перемещаются по миру и работают удаленно. Для получения документа иностранцу необходимо подтвердить постоянный доход от $3 тыс, предоставить медицинскую страховку, а также доказательство об отсутствии судимости. 

Получив визу, иностранец сможет оставаться в Казахстане до года, при этом сохраняя трудовые отношения с иностранными компаниями. 

В центральноазиатской республике предполагают, что эта мера привлечет в стране специалистов в сфере информационных технологий, дизайна, рекламы.

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