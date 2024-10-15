Французская Alstom построит центры техобслуживания электровозов в Казахстане

Французский инвестор Alstom продолжит открывать предприятия в Казахстане. Вскоре в республике появятся 4 центра техобслуживания электровозов.
Французская компания Alstom откроет в Казахстане четыре центра техобслуживания электровозов.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на встрече с региональным президентом компании Alstom Эндрю Делеони обсудили сотрудничество, локализацию производства и новые инвестпроекты в республике.
Компания Alstom уже вложила около 120 млн евро в железнодорожную индустрию Казахстана, создано более тысячи рабочих мест, открыто семь производств, включая «Электровоз құрастыру зауыты». В настоящее время компания строит на территории республики четыре центра технического обслуживания электровозов. Будет открыто еще 450 рабочих мест. Первый техцентр откроется в Шу в начале 2025 года.