Вестник Кавказа

Французская Alstom построит центры техобслуживания электровозов в Казахстане

Французская Alstom построит центры техобслуживания электровозов в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Французский инвестор Alstom продолжит открывать предприятия в Казахстане. Вскоре в республике появятся 4 центра техобслуживания электровозов.

Французская компания Alstom откроет в Казахстане четыре центра техобслуживания электровозов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на встрече с региональным президентом компании Alstom Эндрю Делеони обсудили сотрудничество, локализацию производства и новые инвестпроекты в республике.

Компания Alstom уже вложила около 120 млн евро в железнодорожную индустрию Казахстана, создано более тысячи рабочих мест, открыто семь производств, включая «Электровоз құрастыру зауыты». В настоящее время компания строит на территории республики четыре центра технического обслуживания электровозов. Будет открыто еще 450 рабочих мест. Первый техцентр откроется в Шу в начале 2025 года.

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