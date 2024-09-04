Вестник Кавказа

Государство изъяло у грузинских лихачей $54 млн

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сумму, сравнимую с размерами финансовой помощи Евросоюза, заплатили в этом году грузинские лихачи за нарушения правил дорожного движения. Почти половина нарушений приходится на грузинскую столицу.

Как рассказали в МВД Грузии, доходы государства от нарушений правил дорожного движения за первые девять месяцев 2024 года превысили $54 млн. Указанная сумма – это только совокупный размер штрафов, наложенных по данным камер наружного слежения.

Нарушение ПДД – чрезвычайно популярное занятие в Грузии: при населении в 3,7 млн человек с начала года в республике было зарегистрировано порядка 2,5 млн запрещенных действий на автодорогах. Чуть меньше половины из них – 1,2 млн – произошло в Тбилиси.

Таким образом, средний штраф в этом году в долларовом эквиваленте составляет $21,6. При добровольной выплате штрафа в течение 30 недель после его наложения нарушитель экономит 20% – такую скидку с начала года успели получить 1,2 млн граждан.

Стоит отметить, что всего 30% из почти 7900 камер наблюдения на грузинских дорогах способны распознавать номера машин.

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