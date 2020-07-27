S&P прогнозирует профицит бюджета Азербайджана до 2028 года

Аналитики S&P опубликовали отчет по Азербайджану, в котором рассказано о позитивной ситуации с бюджетом вплоть до последних дней 2027 года – предельного срока прогнозов агентства. Все это время бюджет будет профицитным.

Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало прогноз бюджетной ситуации в Азербайджанской Республике, согласно которому и в этом году, и в 2025-2027 годах госбюджет АР будет профицитным, со средним превосходством доходов над расходами в 1,7% ВВП.

Непосредственно в этом году бюджетный профицит будет еще вдвое выше – 3,4% ВВП. Основной причиной указаны высокие цены на азербайджанскую нефть: бюджет верстался при оценке барреля Azeri Light в $60, в то время как торгуется эта марка по $80 за баррель.

Также агентство ожидает, что счета текущих операций в те же годы будут сохранять профицитность в 7% ВВП, чистые активы государства среднестатистически будут составлять 50% ВВП, инвестпозиция – 68% ВВП.

"Мы считаем, что сильные внешнеэкономические показатели останутся основным позитивным фактором для кредитного рейтинга Азербайджана. Это будет поддержано значительными зарубежными активами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ)"

– S&P

Вплоть до 1 января 2028 года агентство ожидает, что внешний долг Азербайджана будет ниже совокупной стоимости внешних ликвидных активов государства.