Вестник Кавказа

В Казахстане открыли завод по производству вольфрама за $300 млн

Товарный поезд на фоне завода
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Казахстан начнет обрабатывать редкий металл – вольфрам. В стране открыли первый завод по переработке, в создание которого вложено около $300 млн.

В Алматинской области Казахстана начал функционировать завод по переработке вольфрама. Завод стал первым в стране предприятием такого рода, передала пресс-служба министерства промышленности Казахстана. 

Сообщается, что в реализацию проекта вложено около $300 млн. Производство рассчитано на переработку более 3 млн тонн руды. Завод будет оказывать и важный социальный эффект: предприятие обеспечит работой около 1000 жителей региона.  

В Казахстане планируют развивать предприятие. В перспективе планируется провести модернизацию, которая позволит получать высокочистый карбид вольфрама.  

Отметим, что карбид вольфрама является невероятно прочным сплавом, применяется во многих отраслях промышленности. Также его используют в электронике.

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