Мужчина с ножом напал на бывшую супругу в Тбилиси

Жительница Тбилиси пострадала от рук бывшего мужа. Мужчина ранил ее ножом прямо на рабочем месте.

В Тбилиси местный житель совершил нападение на бывшую жену. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Случай произошел вечером 1 ноября. Мужчина с ножом ворвался в салон красоты, в котором работает женщина, и ранил ее в область лица. В результате инцидента также пострадала свидетельница произошедшего, пытавшаяся помочь женщине. Обеих отвезли в больницу.

Врачи отмечают, что в настоящее время пострадавшим ничего не угрожает.

Согласно предварительным данным, нападавший в прошлом имел судимость. На днях он вышел из тюрьмы.

Предполагается, что мотивом для совершения нападения стала жажда мести.

По факту произошедшего начато расследование.