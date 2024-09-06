Автодома стали больше интересовать туристов в России

Популярность автотуризма в России вызвала увеличение спроса на аренду автодомов. Чаще всех их бронируют в столичном регионе.

Россияне стали чаще арендовать автодома: рост спроса составил 10%. Это связано с увеличением популярности автотуризма, согласно информации из совместного исследования «Авито Авто» и Минэкономразвития РФ.

В нем также говорится, что среди лидирующих российских регионов по аренде домов на колесах оказались Москва, Московская область и Кубань.

Спрос на автодома зависит от конкретного сезона. Чаще всего туристы их бронируют в июле, подчеркнули в исследовании.

Напомним, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прогнозирует рост спроса на автопутешествия в 2 раза к 2030 году.