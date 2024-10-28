Боксер из Азербайджана завоевал серебряную медаль чемпионата мира

Представитель Азербайджана выиграл "серебро" молодежного чемпионата мира по боксу. Всего азербайджанцы добыли на турнире пять медалей.
Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира по боксу, поведали в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана.
В финальном поединке Назаров встретился с представителем Узбекистана Сайфиддином Сабировым. Напряженный и захватывающий бой закончился победой узбекского боксера.
Для сборной Азербайджана турнир получился крайне успешным. Сразу пять спортсменов страны поднимались на пьедестал, что стало новым рекордом в истории республики.