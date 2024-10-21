Токаев: мы всемерно поддерживаем стремление Баку и Еревана открыть новую страницу

Астана высоко оценивает желание азербайджанской и армянской стороны перейти на новую стадию их взаимоотношений, что она доказала предоставив площадку для переговоров, заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан целиком и полностью поддерживает усилия Азербайджана и Армении по переходу к новой странице в их взаимоотношениях, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"Предоставив площадку для проведения переговоров о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, мы всемерно поддерживаем стремление обеих стран открыть новую страницу в их отношениях"

– глава Казахстана

Свое заявление Токаев сделал в статье для газеты Le Figaro, говоря о новом важном статусе Казахстана. Он обратил внимание на такой аспект новой геополитической реальности, как увеличение значения так называемых средних стран. Президент подчеркнул, что их авторитет, причем как в экономике, так и в политике, увеличивается. Более того, конструктивная позиция, которой они придерживаются, зачастую приносит серьезную пользу при глобальной неопределенности.

Глава государства пояснил, что в ситуациях, когда крупные страны не могут выйти на компромисс, посредниками между ними теперь становятся именно средние державы: их участие позволяет оставаться в поле для диалога и не терять приверженность принципам сотрудничества.